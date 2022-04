Serie D, girone C: la Luparense gode, San Martino Speme abbattuta

Pronto ritorno alla vittoria per la Luparense, che in casa archivia la pratica San Martino Speme già nel primo tempo. Quinta vittoria casalinga consecutiva per gli uomini di mister Zanini, capaci di gestire il match con autorità. Terzo posto sempre al sicuro, anche se l'Adriese spinge ad una sola lunghezza di distanza.

LA CRONACA

Turn over in casa rossoblu, necessario dopo le fatiche del derby contro l'Este. La gara si stappa dopo tre minuti. Ci pensa Laurenti, con un meraviglioso mancino, a non lasciare scampo a Mora e portare avanti i Lupi. Pronta la risposta dei veronesi, che pareggiano al quarto d'ora con Polo, abile a raccogliere al meglio un bel lavoro di Ferrarese. Pilastro, dopo il pareggio, va vicino due volte al vantaggio padovano, ma Mora è superbo a chiudere le serrande e non far passare nessun spiffero. Risponde Morini, con un tiro all'incrocio fuori di poco. Alla mezz'ora Ferrarese stende Rivi al limite. Per l'arbitro è rosso e sugli sviluppi del calcio di punizione arriva la rete di Ruggero, con una grande girata di sinistro. Cucchisi salva un gol già fatto al 42', dopo che Ciuffo salta in uscita Plechero. Rivi al tramonto della frazione va vicino al tris, ma senza successo. Nella ripresa ancora Rivi al 66', con Mora ancora una volta eccellente nel sbarrare la strada al bomber dei Lupi, mentre al 69' è Rabbas a sfondare, ma sempre Mora è in giornata di grazia e sbarra la strada al talento rossoblu. Fanini prova lo squillo, pallone a lato di poco. Spavento passato all'85' ecco il rigore conquistato da Rabbas. Rivi dal dischetto è la solita sentenza. Diciasettesima rete in campionato per l'attaccante della Luparense, sempre più re dei gol del girone. Il match del Gianni Casée va in archivio con le solite sensazioni positive in casa Luparense, mandando gli uomini di Zanini alla mini sosta pasquale al terzo posto. Al rientro ecco pronte e servite Campodarsego e Clodiense. Tutto in quattro giorni per continuare a difendere la terza posizione in classifica.

Ecco il tabellino della gara del Gianni Casée di San Martino di Lupari:

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Ruggero, Beccaro, Cucchisi; Boron (46’ Zanella), Laurenti (65’ Chajari), Boscolo (46’ Arthur), Pilastro, Meneghini (83’ Stringa); Rivi, Vassallo (59’ Rabbas). All.: Zanini

SAN MARTINO SPEME (4-2-3-1): Mora; Polo, Vignati, Ferrarese, Borin (63’ R. Marini); D. Marini, Bertaso; Ciuffo, Fanini, Balde (35’ Momodu); Moraschi (88’ Cissé). All.: Colantoni

Arbitro: Russo (Torre di Annunziata)

MARCATORI: 3’ Laurenti, 14’ Polo, 34’ Ruggero, 86’ rig. Rivi

ESPULSI: 33’ Ferrarese per gioco scorretto

AMMONITI: Meneghini, Moraschi, Vassallo, Zanella

CORNER: 3 – 2