Luparense, ecco la soluzione interna! A caccia della salvezza con Stefano Romanin

Un uomo buono per tutte le stagioni, anzi per tutti i ruoli in una stagione. Deve avere pensato questo la dirigenza rossoblu quando ha deciso di affidare la panchina dei Lupi a Stefano Romanin, ad inizio stagione responsabile del settore giovanile e da dicembre direttore sportivo della squadra. Il terzo allenatore che si siede sulla panchina della squadra di San Martino di Lupari, dopo Tommaso Coletti e Massimo Bagatti. Chi l'avrebbe mai detto a luglio scorso, quando si parlava di Luparense pronta a fare il salto tra i pro con un progetto sostenibile, all'insegna dei giovani e del bel calcio? Quasi un anno dopo, le good vibes della scorsa estate sono state spazzate via da ribaltoni continui ed estemporaneità progettuale e gestionale degna di categorie inferiori alla D.

Tornando al presente, sono state confermate le indiscrezioni odierne che davano il presidente Zarattini propenso alla soluzione interna, come confermato sui canali ufficiali rossoblu dal Direttore Generale Antonio Dario: «Alla società è sembrata la più naturale e logica. A due giornate dalla fine del campionato l'inserimento di una qualsiasi nuova figura scontava una serie di carenze troppo significative. In questo momento conta molto avere conoscenza e consapevolezza di pregi e difetti dei singoli e del collettivo, avere dimestichezza con le prossime avversarie, avere fiducia e gradimento della società ma più ancora della squadra.Oltretutto è un modo anche per responsabilizzare i calciatori che certamente devono aiutarsi per uscire da questa situazione. Romanin ha i titoli, l’esperienza maturata come allenatore e tutto quanto sopra descritto, perché vive nella nostra realtà da cinque anni ed in particolare è stato a contatto con questo gruppo da inizio stagione».

L'esperienza a Romanin non manca, come si evince dal suo curriculum: 11 anni nel settore giovanile del Calcio Padova, dai Pulcini agli Allievi nazionali, responsabile dell’Attività di base dei biancoscudati, inoltre dal 2004 al 2012 e dal 2016 al 2019 ha allenato l’Under 17 e la Primavera del Cittadella. Negli anni successivi è stato allenatore di Quinto di Treviso, Campodarsego e Solesinese a cavallo tra la Serie D e la Promozione.

A 180’ dalla fine della stagione regolare, a mister Romanin lo attende una vera impresa. Cercare di salvare la scialuppa Luparense, probabilmente passando dalla roulette russa dei playout. Ci riuscirà? Domenica al Casée si inizia subito forte con il derby contro l'Este di Pagan, attualmente a quota 48 punti e al quinto posto in classifica, l'ultimo a disposizione per i playoff.