Serie D, girone C: Luparense sconfitta indolore contro l'Ambrosiana

L'Ambrosiana piega la Luparense nell'ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie D girone C. Sul sintetico del "Montindon" di Sant'Ambrofio di Valpolicella va in scena una bella gara, piena di reti ed emozioni. Nessuna della due formazioni ha terminato qui la sua stagione: i padroni di casa sono attesi dal play out con il Delta Porto Tolle, che si giocherà grazie a questa vittoria tra le mura amiche, i ragazzi di Mister Zanini, oggi privi dello squalificato Ruggero, sono invece attesi dal primo turno dei play off sull’ostico campo dell’ Adriese ed il risultato odierno, in questo senso, non sposta nessuna questione di classifica.

LA CRONACA

All'8' subito palo di Dal Cortivo, mentre Rabbas al 12' si fa respingere il suo tiro dopo un sontuoso assolo. I veronesi rispondono e al 20ìLa partita si accende all’ ottavo minuto su azione di calcio d’ angolo per i padroni di casa: l’ inzuccata di Dal Cortivo si stampa sul palo alla sinistra di Plechero. Risponde subito Rabbas (12′), con un’ azione personale conclusa con un destro che si infrange sul muro eretto dalla difesa avversaria. Sul ribaltamento di fronte, azione di contropiede dei veronesi e al 13' Boix scava delicatamente sopra la testa di Plechero per il momentaneo 1 a 0. Sale in cattedra Chajari con un tiro alto al 20' e poi in versione assistman per Boscolo, che da due passi manca il gol del pareggio. Ancora l'Ambrosiana pericolosa con Trento dalla distanza al 33', ma i Lupi non ci stanno e Pilastro sfiora il palo poco dopo, esattamente come Rivi al 40', ma in questo caso Nannetti è reattivo. Nella ripresa c'è una Luparense diversa e le reti arrivano nel giro di tre minuti. Arthur, neo-entrato, beffa Nannetti al 48' e poi al 51' Chajari e Rubbo smarcano Meneghini che trova il momentaneo 2 a 1. L'inerzia sembra tutta per i padovani, ma al 55' l'Ambrosiana pesca il jolly con un siluro dalla distanza di Menolli. Il ribaltamento della partita si completa al 67′, quando Trento sfrutta una disattenzione difensiva rossoblù e con il destro insacca a botta sicura da posizione ravvicinata. Cala il sipario al Montindon, testa all'Adriese, dove ci sarà da fare sul serio tra sette giorni.

AMBROSIANA – LUPARENSE 3-2 (13' Boix, 48' Arthur, 51' Meneghini, 55' Menolli, 67' Trento)

AMBROSIANA (4-4-2): Nannetti; Dall’ Agnola (70′ Giordano), Leggero (70′ Turano), Dal Cortivo, Konate; Dabo (56′ Ferrari), Menolli, Malagò, Trento (87′ Marini); Boix (76′ Righetti), Bernasconi. A disposizione: Franca, Menini All. Sammarco

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Zanella, Cavallini (61′ Laurenti), Cucchisi;Rabbas (46′ Arthur), Pilastro (46′ Rubbo), Boscolo, Chajari, Meneghini (76′ Stringa); Cardellino (61′ Vassallo), Rivi. A disposizione: Piva, Beccaro, Frison. All. Zanini

Arbitro: Andrea Bortolussi (Nichelino); Nicola Di Meo (Nichelino), Damiano Caldarola (Asti)

Ammoniti: Rabbas, Dal Cortivo, Cavallini, Boscolo