Serie D, girone C: la Luparense vola al secondo posto

Basta un gol di Zanella per avere la meglio del Delta Porto Tolle, nel quarta giornata. Gli uomini di Zanini salgono in seconda posizione nel girone C del campionato di Serie D

Il Gianni Scarsee si conferma un fortino e la Luparense di mister Zanini conquista tre punti contro il Delta Porto Tolle. Il secondo posto in classifica ora è realtà e il guanto di sfida all'Arzignano è più che lanciato. Sarà, probabilmente il duello dell'anno.

La vittoria per uno a zero contro i rodigini è a firma Zanella, capace di sfruttare al meglio una grande azione sulla destra di Boron. Le buone notizie in casa rossoblu non sono finite qui. Il primo clean sheet certifica una ritrovata solidità difensiva di Cherubin e compagni. Ora c'è da proseguire su questa strada.

La Cronaca

Scelte ampiamente prevedibili e condivisibili per i Lupi. Nelle prime fasi del match c'è tanta tensione e studio, con fasi offensive spente e difese a fare la parte da leone. Intorno al quarto d'ora ecco Djuric, per gli ospiti, ad andare vicino al vantaggio, ma il suo colpo di testa è presa facile per Plechero. Cardellino suona la carica per i suoi, ma il tiro è poco insidioso per Agosti. Verso la metà del tempo è Rabbas ad andare vicino al vantaggio, ma Agosti si esalta e dice di no. Ed ecco arrivare la rete intorno alla mezz'ora. Zanella sfrutta a dovere uno splendido lavoro sulla destra di Boron, saltando un difensore e il portiere e depositando il pallone a porta vuota. I Lupi sentono il momento giusto per azzannare i rodigini, ma Cardellino si trova di fronte un grande Agosti. Nella seconda frazione, il Delta non ci sta. Plechero si esalta su Santi e Strada nei primi 5 minuti del tempo. Poi ecco l'espulsione di Santi e la Luparense torna in gestione controllo del match. Tre punti pieni di cinismo e pragmatismo. Il presidente Zarattini può guardare la classifica soddisfatto e fiducioso per il futuro.

Le formazioni in campo:

LUPARENSE: Plechero, Cucchisi, Zanella, Beccaro, Ruggero, Cherubin, Cavallini, Boscolo, Cardellino, Rabbas, Boron. All.: Zanini

DELTA PORTO TOLLE: Agosti, Bonini, Forte, Djuric, Moretti, Bertacca, Abrefah, Busetto, Santi, Strada, Proch. All.: Gherardi

Rete: 30' Zanella