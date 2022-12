Serie D, girone C: Luparense marcia indietro, torna Zironelli in panchina

Come non detto. In casa Luparense si torna sui propri passi e il presidente Zarattini richiama mister Zironelli in panchina. Ad appena sette giorni dall'esonero, Zironelli si riaccomoda sulla panchina della squadra di San Martino di Lupari.

Dura appena una giornata l'interregno di Niccolò Cherubin. In casa Luparense sono giorni di grandi manovre, con la ricerca di un direttore sportivo come massima priorità in casa rossoblu.

La Luparense, partita come una delle favorite del girone C del campionato di Serie D, ristagna al nono posto in classifica con soli 23 punti in classifica, a ben 8 lunghezze di distanza dalla capolista Adriese.