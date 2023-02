Serie D, girone C: Luparense buio totale, il Torviscosa banchetta al Casée

Notte fonda in casa Luparense, con una sconfitta casalinga senza attenuanti contro il Torviscosa. Continua la crisi in casa rossoblù. Dopo 3 pareggi di fila, ecco una partita piatta, incolore ed insapore degli uomini di Zironelli, incapaci di avere la meglio dell'ex penultima forza del campionato. Serve a poco appigliarsi alla sfortunata trasferta di Rubbo in avvio di gara, quando la squadra appare completamente sconnessa dalla realtà in cui si trova: in lotta per non accedere i playout. Una completa follia, ripensando al mercato faraonico dell'estate e la qualità della rosa a disposizione di mister Zironelli, come minimo da zona playoff.

Restano i dubbi di una gestione societaria molto solida monetariamente, ma cervellotica nelle scelte, come l'esonero - con retromarcia annessa - di mister Zironelli sotto Natale. Chiaro sintomo di scarsità di idee e confusione imperante dalle parti del Casée. Per fortuna Dolomiti Bellunesi e Montecchio Maggiore hanno perso entrambe, ma resta il -2 dalla zona playout, con la miseria di soli 9 punti raccolti sui 24 disponibili di questo 2023. Fa sorridere - amaramente - guardare il calendario e vedere il prossimo impegno dei rossoblu contro la Villafranca Veronese come uno scontro salvezza da vincere a tutti i costiFa riflettere osservare gente del calibro di Solerio, Montesano, Beltrame, Rubbo, Bussi, Roberti o Gnago, annaspare nelle zone di bassa classifica.

Anche contro gli uomini di Pittilino sono riaffiorati i problemi di sempre: poca concentrazione, scarso dinamismo nella fase di riconquista della sfera e zero idee con il pallone tra i piedi. Zirolandia a San Martino di Lupari è un miraggio per i tifosi rossoblu ed è un vero peccato perché questo progetto tecnico aveva il dovere di fare e dare decisamente di più. Meritata la vittoria del Torviscosa. Una rete per tempo dei friulani, abili a sfruttare nel primo tempo con Garbero un disimpegno errato di Mané e mettere in ghiaccio il risultato nella ripresa con Gubellini.

Il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE-TORVISCOSA 0-2

(Primo tempo 0-1)

Luparense (3-4-2-1): Milan; Zanini (89’ Mariutto), Montesano (71’ Russo), Mané; Solerio, Boscolo, Toffanin, Bia (57’ Cabianca); Beltrame, Rubbo (57’ Gnago); Bussi (71’ Roberti) All. Zironelli

Torviscosa (4-1-4-1): Ioan; Cucchiaro, Felipe, Tuniz, Toso; Grudina; Bertoni, Zetto, Garbero (80’ Zuliani), Novati; Ciriello (68’ Gubellini) All. Pittilino

Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino

Reti: 37’ Garbero (T), 78’ Gubellini (T)

Ammoniti: Zetto (T), Zanini (L), Gubellini (T), Toffanin (L), Mané (L)

Note: TIRI (IN PORTA) 10 (3) – 8 (6) FALLI: 15-18 CORNER: 8-6 OFFSIDE: 7-2 RECUPERO: 1’ PT – 5’ ST

Spettatori: 150 circa