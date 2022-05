Serie D, girone C: Luparense, ufficiale Zironelli nuovo allenatore

Era nell'aria, ora è ufficiale: Mauro Zironelli è il nuovo allenatore della Luparense. Questo il comunicato: “La Luparense Fc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra per la stagione 2022/2023 a mister Mauro Zironelli. Il Presidente Stefano Zarattini e tutta la società rossoblù accolgono l’allenatore con un caloroso benvenuto a San Martino di Lupari, augurandogli sin da subito buon lavoro in vista dell’imminente inizio della nuova stagione sportiva”

A San Martino di Lupari la fame di calcio professionistico è alta e dopo il quarto posto della stagione appena conclusa, il numero 1 Zarattini ha deciso di alzare l'asticella, puntando su una guida esperta e di carisma proveniente dalla Serie C. Anche nell'Alta c'è voglia di Zirolandia e ora non resta che attendere i primi movimenti di mercato dell'ambiziosa compagine rossoblu. Per Zironelli una scelta coraggiosa, dopo le ultime 4 stagioni tra Juventus Under 23, Modena, Sambenedettese e Lecco, con quest'ultima esperienza macchiata dall'esonero. L'ultima avventura in D di Zironelli è il campionato vinto nel 2017-2018 con il Mestre. Dopo tanti rumors ora si può cominciare a fare sul serio e al Gianni Casée non vedono l'ora di ammirare il bel gioco messo in mostra negli ultimi anni dalle compagini marchiate Zironelli.