Serie D, girone C: Voltan salva i Lupi, con l'Union Clodiense è 0-0

Voltan para, la Luparense ringrazia. Con questa istantanea si può riassumere il big match del Gianni Casée tra la squadra di Zironelli e l'Union Clodiense di mister Andreucci. Da una parte uno dei migliori reparti offensivi dell'intero torneo, quello della Luparense, dall'altra la difesa meno battuta del girone, quella della Clodiense. È venuta fuori una gara tesa, con zero reti, emozioni con il contagocce e con episodi poco edificanti come gli insulti - da capire se razzisti o meno - dei tifosi della Clodiense nei confronti di Mané, difensore della Luparense, a fine primo tempo.

Per i Lupi è il quarto pareggio consecutivo. Ancora una volta la squadra di Zironelli si trova a ringraziare il proprio portiere. Dopo il rigore parato da Milan con il Cjarlins, questa volta è il turno di Voltan su Fasolo nel primo tempo. Un plauso ad Alex Dall'Amico, preparatore dei portieri della Luparense, per la dedizione, il lavoro quotidiano e la cura dei dettagli che svolge con i suoi atleti.

È stata una gara ostica, nervosa, incendiata dall'espulsione di Alliu per reazione violenta a palla lontana proprio ai danni di Manè poco dopo il rigore accordato. Il 3-5-2 di Zironelli non ha creato tanti grattacapi agli uomini di Andreucci, nonostante i veneziani abbiano giocato in inferiorità numerica per più di 70 minuti. In casa Luparense gli esordi di Zanini e Voltan sono stati positivi, bene anche il tandem Bussi-Gnago. Meno bene la mediana, con l'Union Clodiense sempre al comando delle operazioni. Nonostante tutto, il pallone per vincere l'incontro per la Luparense c'è stato, sulla testa educata di Bussi. Minuto 94, solo parte alta della traversa. Un po' pochino per una squadra costruita per vincere. Decisamente positive le sensazioni per la Clodiense, con Giannini - molto positivo il suo impatto con la gara - che ha trovato un Voltan in giornata di grazia.

C'è poco tempo per rammaricarsi in casa Luparense. Domenica prossima c'è la trasferta di Adria a testare, una volta di più, se questa Luparense ha intenzione di iniziare a fare sul serio in questo campionato.

Il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE – CLODIENSE 0-0

(Primo tempo 0-0)

LUPARENSE (3-5-2): Voltan; Zanini, Bia, Mané (46’ Maset); Russo (58’ Rubbo), Beccaro (75’ Persano), Boscolo (58’ De Leo), Casarotto, Cabianca (46’ Beltrame); Gnago, Bussi All. Zironelli

CLODIENSE (4-2-3-1): Zecchin; Tinazzi, Cuomo, Munaretto, Nalesso (88’ Cocetta); Vecchione, Duse (55’ Giannini); F. Serena (89’ Sbrissa), Fasolo (68’ Ndreca), Esposito (55’ R. Serena); Aliu All. Andreucci

ESPULSI: al 22’ Aliu (C) per comportamento scorretto

AMMONITI: 14’ Nalesso (C), 43’ Boscolo (L)