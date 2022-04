Serie D, girone C: tra Luparense e Union Clodiense è pari e spettacolo

La Luparense ferma sul pari l'Union Clodiense nella 31°giornata, ma è un risultato che sta stretto agli uomini di Zanini, capaci di mettere alla corde la seconda forza del campionato. I rimpianti si sprecano per gli uomini di Zarattini, che buttano al vento una ghiotta occasione per controsorpassare l'Adriese. L'Union Clodiense resta a 5 punti dalla capolista Arzignano, a sole tre giornate dalla fine. Se non è titolo consegnato ai berici, poco ci manca.

LA CRONACA

La gara si apre con Passador protagonista. Prima è provvidenziale su Rubbo al 13' e poi si esalta sul calcio di rigore calciato da bomber Rivi. I Lupi non si disuniscono e Rivi serve l'assist per il vantaggio a firma di capitan Rubbo. Siamo al 37'. Nella ripresa la partita si anima di contenuti agonistici sempre più intensi e Cucchisi al 59' sfiora il raddoppio. Gol sbagliato, gol subito. Al 65'. Cuomo è abile a superare Plechero con un puntuale tocco sottoporta. Mancano ancora trenta minuti e le due squadre se la giocano a viso aperto. Rivi al 70' spreca da ottima posizione, poco dopo è il turno di Laurenti, mentre dall'altra parte Fasolo costringe Plechero al miracolo. I 4’ di recupero decretati dal signor Bozzetto di Bergamo non cambiano il risultato. Pareggio che non serve a nessuno, ma che lascia i giochi sostanzialmente invariati. La caccia al terzo posto continua.

Ecco il tabellino della gara del Gianni Casée di San Martino di Lupari:

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Zanella, Frison, Ruggero; Boron (72’ Meneghini), Boscolo, Cavallini, Cucchisi (84’ Arthur); Rubbo (58’ Laurenti); Rivi (79’ Vassallo), Cardellino. All. Zanini

CLODIENSE (4-2-3-1): Passador; Monticelli, Mboup, Cuomo, Boscolo Bisto (68’ De Angelis); Finazzi (58’ Serena), Duse; Fasolo, Casarotto (46’ Marcolin), Ndreca (61’ Buongiorno); Di Maira (70’ Kaptina). All. Andreucci

Arbitro: Bozzetto

Reti: 37’ Rubbo, 65’ Cuomo

AMMONITI: Mboup, Boscolo Bisto, Zanella, Cavallini

Recupero: 3’; 4’