Serie D, girone C: poker Luparense alla Villafranca Veronese, la vetta è a soli 3 punti

Zirolandia è definitivamente tornata. Il poker rifilato alla Villafranca Veronese certifica il completo rientro nelle posizioni di alta classifica della Luparense, alla terza vittoria consecutiva. Nel bel pomeriggio del Casée, l'indiscusso protagonista è Yves Gnago. La punta ex Arzignano con due reti ha messo in mostra il suo grande repertorio, fatto di fisicità, tecnica e velocità. Finalmente l'ivoriano è apparso decisamente in palla, dimostrando di poter essere il valore aggiunto di una squadra che dopo la disfatta di Adria ha saputo fare quadrato e ripartire come meglio non si può. Oggi con Bussi a tutta fascia, Beccaro alle spalle del tandem Gnago e Persano, e Rubbo a dirigere le operazioni, si è vista la migliore Luparense della stagione.

Oltre alla doppietta di Gnago, autore della prima e terza rete, c'è da segnalare il terzo centro di Persano, sempre su assist di Gnago, alla seconda rete di fila e il poker a firma di Bussi. Per l'ex Cjarlins, quinta rete in campionato. Nota di merito per Paolo Beltrame, autore di tre assist per le due marcature di Gnago e quella di Bussi. Unica nota stonata di giornata, è il gol subito dai veronesi in pieno recupero con Tosi. La prossima sfida, in trasferta contro il Virus Bolzano, sarà la sfida degli attacchi, con 15 gol fatti Luparense contro i 18 della Virtus Bolzano.

Ecco il tabellino della gara odierna:

LUPARENSE – VILLAFRANCA VERONESE 4-1

(Primo tempo 3-0)

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Zanini, Solerio, Maset; Bussi (73’ Cescon), De Leo, Rubbo (87’ Stringa), Beltrame (79’ Mané); Beccaro (48’ Toffanin); Gnago, Persano All. Cherubin

VILLAFRANCA VERONESE (4-3-3): Ballato; Gardini (53’ Martone), Tosi, Stanghellini, Tosi; Boccalari (74’ Malavasi), Menolli (39’ Ciuffo), Marchetti (81’ Cannoletta); Leveh, Fornari; Leveh (53’ Amoh), Fornari, Vetere All. Damini

MARCATORI: 1’ Gnago (L), 27’ Persano (L), 38’ Gnago (L), 51’ Bussi (L), 90+5’ Tosi (V)

AMMONITI: Beltrame, Rubbo (L)

DIRETTORE DI GARA: Mattia Mirri (Savona)

SPETTATORI: 450 circa