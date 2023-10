La Luparense sbrana la Virtus Bolzano nel finale, la vetta dista solo 3 punti

Se la forza del lupo è il branco, si può dire che la Luparense di Coletti ha fatto suo questo mantra. Seconda vittoria di fila per i rossoblu, vittoriosi per 3 a 1 al Casée contro l'ultima in classifica, la Virtus Bolzano di Sebastiani. Gara ostica, a tratti agnostica per i Lupi, che la mettono in discesa solo nel finale con due reti tra l'86' e l'87' grazie al rigore di Bangal e il centro di Bigonzoni, oltre i cambi di Coletti: disporre di gente come Schimmenti, Cancello e Bigonzoni pronti ad entrare dalla panchina, non è da tutti. Tre vittorie su quattro partite in campionato fanno ben sperare i tifosi di San Martino di Lupari, che inutile nasconderlo sognano la Serie C. La qualità degli interpreti legittima sogni di questo genere.

La cronaca. I Lupi di mister Coletti passano dopo appena 12' grazie a Vetere, puntuale ad irrompere nella difesa della Virtus e lasciare partire una conclusione a fil di palo che trafigge Pircher. Ti aspetti che il vantaggio metta le ali ai piedi ai ragazzi di Coletti, ma al 21' ecco il pari di Zeni. Prima rete in campionato per il giovanissimo talento della Virtus Bolzano, che riequilibria i conti con ancora tanti minuti davanti.

La Luparense ci prova in tutti i modi nel primo tempo con De Cerchio, Bangal, Grandis ed ancora De Cerchio, ma Pircher è sempre puntuale a sventare la minaccia. L'assolo rossoblu, per l'occasione con la terza divisa azzurra, prosegue nella ripresa con il palo di Marino e con un'altra super parata di Pilcher di De Cerchio. L'entrata in campo di Bigonzoni e Schimmenti ravviva la manovra offensiva di Coletti, e all'85' arriva il rigore di Bangal, assegnato per un tocco di mano di Bonou. Un minuto dopo l'ex Lazio Bigonzoni arrotonda il risultato, confermano la Luparense a tre punti dal duo di testa Mestre ed Union Clodiense.

Questo il tabellino della gara del Casée:

Luparense-Virtus Bolzano 3-1

Fine Primo Tempo 1-1

Marcatori: 12’ Vetere (L), 21’ Zeni (V), 86’ rig. Bangal (L), 87’ Bigonzoni (L)

Luparense: Roberto, De Zen, Modesti, Puca, Colazzilli (90’ Blesio); Grandis, Marino (64’ Romizi); Leveque (58’ Schimmenti), De Cerchio (70’ Cancello), Vetere (58’ Bigonzoni); Bangal. All. Coletti

Virtus Bolzano: Pircher, Milani, Kaptina, Bussi, Kaptina (57’ Bounou), Cremonini (69’ Langebner), Orsega, Zeni (57’ Moussaoui) Forti, Vinciguerra (88’ Ausserhofer), Zandonatti. All. Sebastiani

Ammonizioni: Modesti (L), Grandis (L), Cremonini (V), Moussaoui (V).