Serie D, girone C: Marco Burato (Este): "Siamo una squadra matura e che sa cosa vuole"

Marco Burato è il cervello del centrocampo dell'Este. Un vero e proprio architetto di trame e gioco, complemento ideale per le sgroppate anarchiche di De Vido e il moto perpetuo di Caccin. Il braccio perfetto delle idee di mister Pagan e del suo Este, insieme alla Virtus Bolzano, una delle sorprese più luccicanti del girone C del campionato di Serie D. Queste le sue dichiarazioni ai canali social ufficiali della squadra giallorossa:

"Contro il Cjarlins voglio sottolineare l'ottima prestazione svolta. Sia dal punto di vista del gioco e del temperamento. Abbiamo sofferto, ma è normale contro una squadra come quella allenata da mister Parlato. Siamo una squadra matura e sa cosa vuole, che rimane sul pezzo in ogni gara. Ad Este mi trovo molto bene con la squadra e la dirigenza. Sono molto felice e spero di togliermi delle grandi soddisfazioni a fine stagione con questi colori. A Legnago sarà un derby, contro un team strutturato per giocare in serie C. Noi siamo al loro altezza e ce la giocheremo fino in fondo anche domenica prossima"