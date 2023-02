Serie D, girone C: Matteo Buratto (Campodarsego) "Il pari ci sta stretto"

Appuntamento rimandato con la vittoria casalinga in questo 2023 per il Campodarsego. La serie di sette risultati utili consecutivi (5 pareggi e 2 vittorie) permette ai biancorossi di sorridere in termini di classifica, appena un punto sotto dalla zona playoff, ma di recriminare parecchio dopo l'1-1 contro la Dolomiti Bellunesi. Ecco le dichiarazioni di uno dei leader della squadra di Masitto, Matteo Buratto:

"È un pareggio che ci sta stretto. Negli episodi e per come è andata la partita, il rammarico c'è. Abbiamo approcciato bene la gara, consci dell'avversario tosto che avevamo di fronte. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo preparato in settimana. Peccato per il gol subito e per il pareggio, ma ci abbiamo provato sino alla fine. La prova di carattere c'è stata, provando a giocare come voleva il mister. Nel secondo tempo siamo calati, pur avendo delle buone occasioni. Sicuramente dovevamo sfruttarle meglio".