Serie D, girone C: Mattias Prevedello convocato con la Rappresentativa di Serie D

C'è grande soddisfazione in casa Campodarsego dopo la convocazione di Mattias Prevedello, attaccante classe 2004 del Campodarsego. Se il suo gemello Cupani ha provato il grande salto tra i professionisti, con il Bologna, Prevedello continua a bruciare le tappe. 17 anni compiuti lo scorso novembre, ma tanta fame di affermarsi e imporsi nel mondo del calcio. Per lui già 15 presenze e una rete contro il San Martino Speme all'andata. La sua presenza per l'amichevole di lusso contro i pari età della Sampdoria in programma il 9 Febbraio alle ore 14.45 al centro sportivo di Bogliasco è l'ulteriore certificazione dell'ottimo lavoro del settore giovanile dei biancorossi in questi ultimi anni.

La gara contro i blucerchiati sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.