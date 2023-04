Serie D, girone C: Merkaj (Luparense) "Legnago? Sarà difficilissima, ma pensiamo a noi stessi"

Il gol decisivo contro la Dolomiti Bellunesi è stata la fine di un incubo per Olger Merkaj. Uno dei giocatori di maggiore qualità arrivati sul mercato invernale a San Martino di Lupari e risvegliatosi con lo sbocciare della primavera. È stata una liberazione», confessa l’attaccante ex Trapani. «Ho trascorso un periodo molto difficile per un problema al flessore, che non mi permetteva di allenarmi affatto o come avrei voluto. Aver segnato in quel modo ha portato a una doppia soddisfazione. È stato un gol importante soprattutto per la squadra nella rincorsa ai playoff». E alle porte c'è lo scontro diretto contro il Legnago, primo in classifica, a cui manca pochissimo per coronare il sogno Serie C. A 180 minuti dalla fine della stagione regolare, i Lupi si giocano le ultime chance di qualificazione ai playoff contro l'avversario più difficile possibile. «Legnago? Ci aspetta una gara difficilissima, ma sono convinto che non dobbiamo guardare i nostri avversari, ma soltanto noi stessi. Anche noi ci giochiamo tutto in queste ultime due partite: sappiamo che dobbiamo vincere e sperare in qualche passo falso delle formazioni che ci precedono in classifica. All’andata ero appena arrivato a San Martino di Lupari quando affrontammo il Legnago. Ho avuto l’impressione di una squadra solida e quadrata, ma se riusciamo a mettergli pressione, continuando a mostrare l’atteggiamento degli ultimi due mesi, avremo le nostre opportunità». In serie utile da sette giornate, la Luparense cercherà di rimandare la festa dei veronesi, bestia nera stagionale dei rossoblu. Tra Coppa Italia e campionato, sino a questo momento il bilancio segna 2 vittorie del Legnago, con cinque reti fatte e zero subite. Ma è anche vero che i tabù sono fatti per essere infranti e con un Merkaj in forma in più, niente si può dare per scontato.