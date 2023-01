Serie D, girone C: Campodarsego cinico e pratico, Mestre ko

Detto, fatto. Dopo tre segni "X" di fila, il Campodarsego conquista la prima vittoria del 2023, con una prestazione concreta e pragmatica. Proprio quello che aveva chiesto mister Masitto alla vigilia. Al Baracca di Mestre, contro gli uomini di Zecchin, il Campo torna ad affacciarsi in zona playoff, ora a soli due punti. Con un pizzico di continuità in più, chissà dove si troverebbero i biancorossi.

La cronaca. Pronti via e dopo un quarto d'ora di dominio biancorosso con le occasioni di Buongiorno e Alluci, ecco la rete dei Masitto boys. Alluci è abile al 17' a freddare Albieri da fuori area con un destro imparabile. Da qui la gara perde di mordente, con un primo tempo abbastanza spento ed avaro di emozioni. Meglio i primi 13 minuti della ripresa. Al 47' Guitto raddoppia per il Campo, mentre al 52' è il momento di Orlandi fare il tris per gli ospiti. Il Mestre, disorientato dalla furia degli uomini di Masitto, accorcia le distanze con Nicoloso al 58', ma poi non combina molto dalle parti di Boscolo Palo. Meglio così per il Campodarsego, che si gode tre punti meritati e si prepara al meglio del prossimo impegno casalingo contro lo scorbutico Montecchio Maggiore di Vittadello.

Questo il tabellino del Baracca:

MESTRE-CAMPODARSEGO 1-3

MESTRE: Albieri, Pizzul, Corteggiano, Feltrin, Ortega (1′ st Miccoli), Nicoloso, Finazzi (12′ st Bortolin), Ndoj, Segalina (28′ st D’Appolonia), Poletto, Mele (28′ st Gabrieli).

A disposizione: Sheremeta, Varotto, Costa.

Allenatore: Zecchin.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan (1′ st Girardello), Buratto, Farabegoli, Guitto, Diarrassouba (23′ st Michelotto), Alluci (30′ st Perez), Buongiorno (46′ st Rivi), Orlandi (46′ st Bertazzolo), Cupani.

A disposizione: Minozzi, Prevedello, Tusha, Negrin.

Allenatore: Masitto.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Reti: 17′ pt Alluci, 2′ st Guitto, 7′ st Orlandi, 13′ st Nicoloso.

Note: ammoniti Orlandi e Bortolin. Calci d’angolo 1-6. recupero 1′ e 6′