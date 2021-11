Serie D, girone C: Campodarsego forza 3, Mestre al tappeto

Il Campodarsego vince una grande partita in quel di Mestre e si consolida come quinta forza del campionato. 3 a 0 il risultato finale a favore di biancorossi di Masitto, che con quest'affermazione si porta a soli tre punti dal gruppone del secondo posto e otto dalla capolista Arzignano, vittoriosa anche questa giornata a Cattolica con un tennistico 0-6.

LA CRONACA

Gara subito in discesa per i biancorossi. Al 5' Cocola porta avanti il Campodarsego dopo aver ricevuto un preciso passaggio di Guitto. È l'anticamera di un pomeriggio trionfale. Passano undici minuti e Cupani sfiora il bis, ma la questione è rimandata di un giro di lancette di orologio. Buratto conclude dalla distanza, Ronco è tutto meno che impeccabile e per Gentile è un invito a nozze. La rete del due a zero galvanizza ancora di più i ragazzi di Masitto che hanno altre due occasioni per triplicare. Prima Giacomazzi con un bel colpo di testa al 32' e poi con il palo esterno di Colombi. Si va al riposo con gli occhi pieni di Campodarsego. Nel secondo tempo Tardivo, un ex della gara, pensa bene di farsi sbattere fuori al 57' e sessanta secondo dopo ecco il palo di Cupani, con un'incornata tanto bella, quanto sfortunata.

Al 65' Guitto su punizione fa gridare al gol, ma il suo piazzato si perde sul fondo di poco e alla fine arriva il meritato tris con Buratto. Cupani rifinisce, Buratto segna. Il calcio è un gioco semplice, ancora di più quando il Campodarsego gioca così bene. Tre punti e tre gol, che altro chiedere da questa domenica per i Masitto Boys?

Ecco il tabellino della gara:



MESTRE: Ronco, Fido, Busetto (1′ st Grbac), Bortolin (21′ st Galli), Vrikkis (1′ st Varotto), Corteggiano (26′ st Ferchichi), Politti, Sottovia, Battistini, Tardivo, Fabbri. A disposizione: Da Re, Crescente, Severgnini, Segalina, Gazzin. Allenatore: Galante (Zecchin squalificato).

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (15′ st Messali), Buratto, Gentile (29′ st Lovato), Giacomazzi, Cocola (38′ st Prevedello), Alluci (33′ st Zavan), Colombi, Guitto, Cupani. A disposizione: Fortin, Pan, Lukanovic, Solinas. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Russo di Torre Annunziata.

Reti: 5′ pt Cocola, 17′ pt Gentile; 28′ st Buratto.

Ammoniti Bortolin, Tardivo, Marini e Guitto.

Espulso Tardivo al 12′ st per somma di ammonizioni

Recupero 0′ e 3′