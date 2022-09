Serie D, girone C: ancora un mezzo passo falso per la Luparense, il Montecchio fa il primo punto

A distanza di sette giorni, la Luparense si trova a festeggiare un punto conquistato in trasferta contro il Montecchio Maggiore, che sblocca la sua classifica proprio contro i Lupi. Altra prova in chiaroscuro per la squadra di Zironelli, che non porta a casa l'intera posta in palio al termine di una gara molto complessa, dove il maggior tasso tecnico rossoblu ha patito il pragmatismo e la coriaceità degli avversari. Per carità siamo solo all'inizio della stagione e le rivali Legnago, Adriese e Union Clodiense non stanno di certo esaltando, ma più di un campanello d'allarme deve suonare a San Martino di Lupari. La gara contro il Montecchio Maggiore è stata molto simile a quella contro il Cjarlins. A poco serve la novità di formazione con l'under De Leo insieme a Rubbo in mediana, perché i Lupi hanno trovato un muro davanti a loro. La vecchia volpe di Vittadello ha piazzato il "pullmino" davanti alla difesa e poi ha puntato tutto sulla tempra dei suoi, annullando le proposte offensive dei padovani. Succede tutto nella ripresa. Il Montecchio passa a nove minuti dalla fine con un bel contropiede di Gomes De Pina, mentre il pareggio arriva dal dischetto con Beccaro. Nel

Vara una modifica tattica Mister Zironelli, considerata la necessità di sfruttare maggiormente gli spazi sulle fasce e conferire dinamicità al possesso palla dei suoi. Si parte dunque con una coppia di mediani innovativa composta da De Leo e Rubbo, sulle laterali Beltrame e Casarotto, con Bussi e Beccaro a spalleggiare Persano. Una Luparense che punta su un fraseggio ragionato, in attesa dell’ occasione con cui scalfire il baluardo avversario: di fatto, a parte una conclusione da parte di Beccaro a ridosso del quarto d’ora, i rossoblù faticano a sfondare. Sul fronte opposto, i padroni di casa si fanno minacciosi dalle parti di Milan con una doppia conclusione di Visinoni rimpallata dalla difesa rossoblù, che sventa la minaccia. Le due squadre prediligono l’attenzione e l’ordine nella manovra del pallone e tutto ciò fa sì che la prima frazione di gioco si concluda con un nulla di fatto. Occorrerà una scossa per sbloccare il match, magari sfruttando la freschezza dei giocatori pronti a subentrare dalla panchina. Con il pareggio del Campodarsego i Lupi mantengono il distacco di soli due punti dalla vetta della classifica, consapevoli al tempo stesso che occorrerà cambiare decisamente marcia in vista dei prossimi impegni. I prossimi dieci giorni raccontano mercoledì 28 settembre il sempre insidioso Montebelluna, ma soprattutto domenica 2 ottobre il primo rumble to the jungle della stagione: al Casée arriva l'Union Clodiense, ancora a 0 nella casella gol subiti.

Questo il tabellino della gara:

MONTECCHIO MAGGIORE – LUPARENSE 1-1 (Primo tempo 0-0)

MONTECCHIO MAGGIORE (5-3-2): Portinari; Zanazzi (64′ Munoz), Dal Cortivo, Zanella ( C ) (42′ Meggiolaro), Seno, Rocco; Djuric, Burato, Ferchichi (58′ Pegoraro); Visinoni (71′ Strada), Ngissah (71′ Gomes De Pina). A disposizione: Segantini, Crestani, Faedo, Borgo. All. Vittadello

LUPARENSE (3-4-1-2): Milan; Maset, Solerio, Mariutto; Beltrame (85′ Russo), De Leo (75′ Bia), Rubbo ( C ) (62′ Boscolo), Casarotto; Beccaro; Bussi (62′ Gnago), Persano. A disposizione: Voltan, Zanini, Mané, Toffanin, Cescon. All. Zironelli

DIRETTORI DI GARA: Maresca (Napoli), Giuseppe (Novara), Cocomero (Nichelino)

MARCATORI: al 36' st Gomes De Pina (M), al 39' st rig. Beccaro (L)

AMMONITI: Rubbo (L), Strada (M)

CALCI D’ANGOLO: 4 – 4

MINUTI DI RECUPERO: P.T. 4; S.T. 6

SPETTATORI: 350 circa