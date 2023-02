Serie D, girone C: Michele Voltan (Luparense) "Dovremo andare a vincere al Ballarin di Chioggia"

È il para rigori della categoria, con ben tre neutralizzati in poco più di 20 giornate. Michele Voltan, portiere della Luparense, è uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa stagione caotica in casa rossoblu. Dopo la vittoria casalinga contro il fanalino di coda Montebelluna, i Lupi sono attesi domenica alle ore 14:00 dalla sfida contro l'Union Clodiense. Proprio Voltan, ex della sfida, presenta la gara del Ballarin:

"Cerco sempre di studiare - per quanto possibile - i rigoristi delle altre squadre. Domenica, affronteremo giocatori di valore, allenati da uno dei mister più bravi della categoria. In questo momento i nostri avversari stanno uscendo da una fase negativa. Hanno una difesa solida e non sarà semplice trovare la via del gol. L’ambiente a Chioggia? È una società che può contare sulla professionalità di uno staff tecnico-dirigenziale molto preparato e a sostenere la squadra allo stadio ci sono sempre tanti tifosi con molta passione. Noi, però, non possiamo fare tanti conti: dovremo andare lì per vincere."