Serie D, girone C: mister Andreucci (Union Clodiense) "Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Un playoff da onorare e vincere, la ripresa della squadra dopo la partita di domenica contro l'Arzignano e una panoramica sull'importanza della sfida di domani sono alcuni dei temi trattati dal tecnico Andreucci dell'Union Clodiense, il grande ex di questa sfida, come sempre, con il Campodarsego.

Ecco le sue parole:

"La gara con l'Arzignano è stata esaltante, il degno epilogo che ci poteva regalare una grande soddisfazione. Ora dobbiamo girare pagina e dobbiamo affrontare i playoff come un regalo. Il Campodarsego è una squadra ben allenata e che ha conquistato l'off-season con merito. I biancorossi sono una team di alta classifica, con tanti giovani interessanti, ma anche gente di esperienza che sa come guidarli, come Oneto, Colombi, Guitto, Addiego Mobilio, Alluci. Sono tutti giocatori che farebbero comodo a top club di serie D. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile e la motivazione nasce dalla sportività legata a questo concetto. Indossiamo una maglia importante, con grandi potenzialità. Cerchiamo di onorare questo impegno passando il turno. Le motivazioni non mancano, certo dobbiamo recuperare energie, ma i ragazzi li ho visti vogliosi."