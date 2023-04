Serie D, girone C: mister Bedin (Campodarsego) "Meritrocrazia, sacrificio e positività, i segreti del successo"

Un successo di squadra. Non è una frase fatta, ma la realtà della vittoria del girone D del campionato Juniores Nazionale del Campodarsego di mister Maurizio Bedin, allenatore e responsabile del settore giovanile biancorosso. L'ex enfant prodige del Padova, dismessi i panni da calciatore, si è perfettamente calato nella parte del direttore d'orchestra un po' come faceva sul campo. Il presidente Pagin ringrazia, perché oltre ai titoli sul campo, il vivaio del Campodarsego è tornato a sfornare talenti pronti per la prima squadra - in lotta attualmente per la zona playoff - e chissà, anche per traguardi più importanti. «Abbiamo vinto come squadra e come società», sottolinea Bedin, evidentemente grato a chi dietro le quinte ha saputo stare vicino alla sua squadra in questa stagione da incorniciare. «A questo proposito ci tengo a ringraziare tante persone. Il presidente Pagin in primis, e poi le figure che mi sono state maggiormente al mio fianco. E poi ci sono il direttore generale del settore giovanile, Giuseppe Alaimo, persone molto competente, con il quale mi sono confrontato spesso in quest'annata, il direttore sportivo Luciano Stevanato e poi Donata Zaghis che ci ha dato una grossa mano. Lavorare in sinergia e positività, anche nei momenti difficili, ci ha permesso di raggiungere questo successo vittoria».

Quanto è felice di questo successo? «Siamo contenti, perché è stato un campionato difficile. Siamo una delle tre squadre con l'età media più giovane del girone. Abbiamo affrontato spesso squadre interamente composte da 2004 e qualche fuoriquota 2003, mentre noi abbiamo giocato con i 2005 e due 2004. Vincere un campionato così è un merito in più per i ragazzi e per lo staff composto da Roberto Bortolato e Luca Vigelti (Allenatore in Seconda), Gregorio Paccagnella (Preparatore Atletico) e Paolo Rossetto (Responsabile dirigenti). Si sono impegnati tanto, credendo in quello che abbiamo proposto. Se si lavora bene e si crede nel raggiungimento di un obiettivo insieme, il successo si può raggiungere».

Migliore attacco del girone (66 gol in 29 partite), seconda miglior difesa (33 subiti) appena 3 sconfitte e ben 20 vittorie. Insomma è possibile coniugare calcio offensivo ed accortezza difensiva. «Siamo stati equilibrati e continui. Decisamente sorprendente quando parliamo di ragazzi di 17-18 anni, sempre molto impegnati con la scuola e altri impegni. Mantenere questa costanza di prestazioni e risultati è il merito più grande, nonché aspetto fondamentale nel portarci alla vittoria. Siamo la squadra che ha raccolto più punti in casa (38) e in trasferta (28), proponiamo il capocannoniere del girone (Andrea Pavanello, giugno 2005, 18 anni ancora da compiere con 22 reti), credo abbiamo strameritato questo campionato».

In tema Under, sempre molto sentito nel calcio dilettantistico, tanti ragazzi scalpitano per entrare in Prima Squadra. «In prospettiva abbiamo tanti 2005 che sono già pronti per fare il salto, oltre a quelli che hanno già debuttato come Negrin o lo stesso Pavanello. Stiamo inserendo anche dei 2006, che non ce lo dimentichiamo hanno raggiunto il secondo posto degli Allievi Elite Under17, con la vittoria del campionato sfuggita per un 1 punto a vantaggio del Giorgione e anche qualche 2007 si sta affacciando. Per i prossimi 3-4 anni abbiamo dei giovani che possono arrivare serenamente - e starci - in Prima Squadra».

Il presidente Pagin si sta sfregando le mani, immaginiamo. «È molto felice, perché vede che il lavoro del settore giovanile sta ripagando gli investimenti. Poi stare ad altissimi livelli, intendo prima squadra, con giocatori prodotti a chilometro 0, per lui è una soddisfazione ancora più grande».

Il Campodarsego sta tracciando una via, attraverso il lavoro maniacale sul settore giovanile, per un calcio più sostenibile? «Credo di si. Abbiamo iniziato questo percorso 4-5 anni fa ed ora raccogliamo i primi frutti. Per il Campodarsego, a prescindere che ci sia io o meno, la strada è tracciata».

Quali sono i tre segreti della cantera Campodarsego? «Meritrocrazia, gioca solo chi merita e dimostra il suo valore in ogni allenamento. È li che si vede la crescita del giocatore, prima ancora che durante la partita. Il sacrificio, perché molti ragazzi tendono a mollare alla prima difficoltà. Spirito di sacrificio e costanza sono fondamentali per arrivare in alto. Infine direi la serenità. A Campodarsego c'è un ambiente dove i ragazzi trovano positività, soprattutto quando si compiono errori».

Anche se è difficile, un giocatore per reparto, pronto al grande salto nella prossima stagione. «Fare nomi è sempre difficile. Spero che chi ha esordito in Serie D come Negrin, difensore classe 2005, o Pavanello, continuino ad avere la fame di migliorare per farsi trovare pronti nell'immediato futuro. Ovviamente questo discorso vale anche per tutti gli altri».