Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Mi aspetto una reazione e prova di maturità"

Tutte le parole di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani contro l'Adriese, valevole per la 20°giornata del campionato di Serie D girone C. Ad Adria calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego rimangeggiato, causa squalifiche di Colombi e Buratto, ma chiamato a fare bottino pieno dopo l'inopinata sconfitta casalinga contro il San Martino Speme:

"Sarà una partita tosta e avversario migliore non potva esserci. Erano a pari punti con noi domenica scorsa, ma dovremo essere affamati di rivalsa, perché la sconfitta della settimana scorsa ha lasciato l'amaro in bocca. Loro hanno una buona struttura di gioco e hanno una rosa importante con due giocatori importanti per ruolo. È stata una sconfitta pesante, sotto tanti aspetti, ma abbiamo la percezione di aver fatto una buona partita, tanto da meritare la vittoria probabilmente. Quando perdi 3 a 0 contro l'ultima in classifica è pesante. Dobbiamo migliorare nella gestione emozionale delle gare. Speriamo i ragazzi nella settimana abbiano capito che mancano ancora 8-9 punti per salvarsi. Siamo una squadra giovane e vogliosa di fare. Cerchiamo sempre di comandare il gioco, questo è importante. Mi dispiace per come sono avvenute le squalifiche, dobbiamo crescere. Non mi lamento delle assenze e chi sostituirà gli assenti darà il massimo. Mi aspetto una reazione e una prova di maturità. Nel girone di ritorno dobbiamo fare un scatto in avanti in questo senso."