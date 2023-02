Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Abbiamo meritato la vittoria"

Derby vincente e in rimonta per il Campodarsego, capaci di portare a casa tre punti sul difficile campo del Nuovo Comunale di Este. Queste le dichiarazioni nel post gara di mister Masitto, tecnico dei biancorossi:

"Siamo felici per la vittoria, arrivata contro una squadra forte come l'Este, a cui faccio i complimenti per il percorso in campionato. Allo stesso modo i complimenti vanno tutti ai miei ragazzi. Regalare due gol agli avversari poteva ammazzare chiunque. Cambiando in corsa ce l'abbiamo messa tutta e con voglia di fare la partita abbiamo meritato la vittoria. Sono contento perché abbiamo messo a frutto il lavoro svolto in settimana. Abbiamo cercato di mantenere fede alla nostra filosofia, cercando di imporre il nostro gioco per ottenere i 3 punti. Non è sempre facile, ma oggi anche nei momenti di difficoltà, dopo il 2 a 1, abbiamo tenuto duro e abbiamo fatto la nostra partita.

Per carattere, voglia, determinazione e per qualità del gioco il Campodarsego visto contro l'Este è stato sicuramente uno dei migliori della stagione. Buratto spesso ha fatto il centrale difensivo perché vogliamo risalire il campo in un certo modo. La realtà è che ho dei ragazzi meravigliosi, in grado di adattarsi al meglio alle rotazioni proposte mantenendo i principi di gioco.

La classifica? Vogliamo alzare l'asticella facendo prestazioni e punti contro delle squadre forti. In alcune occasioni questa stagione, vedi contro il Cjarlins, ci siamo fatti riprendere a pochi minuti dalla fine. Stiamo imparando ad essere una squadra sporca, anche se per caratteristiche a noi piace il palleggio. È indispensabile riuscire ad essere pragmatici contro squadre in salute come l'Este. Oggi abbiamo macinato gioco senza scendere a compromessi con le nostre idee e questo ci rende molto contenti."