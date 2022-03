Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Mi aspetto una reazione dai miei giocatori"

"Dobbiamo tornare alla vittoria” con questo mantra, ripetuto più volte, mister Masitto disegna la gara di domani al Gabbiano contro la Dolomiti Bellunesi. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro i bellunesi:

"È il momento di tornare alla vittoria. Sono cinque partite che non vinciamo, anche se ci siamo andati vicini in alcune occasioni. Che sia solo un caso o meno, ma domenica ci teniamo a fare bene e proseguire un percorso che ci vede vicini all'obiettivo. Mi aspetto una partita tosta, come tutte. Mi aspetto la capacità dei ragazzi di sapere azzannare la gara quando c'è bisogno. Domenica scorsa ci è sfuggita la vittoria a pochi minuti dalla fine, quindi vuol dire che stiamo tornando a fare le cose per bene. Noi veniamo da due sconfitte brutte in casa, mi aspetto una reazione. La Dolomiti Bellunesi è costruita per vincere. Si sono unite tre società, con tre budget e mantenendo i migliori giocatori di ciascuna. Ci fa piacere incontrarla. I due punti persi a Montebelluna devono farci riflettere sugli errori e ci devono dare carica per fare meglio. È un anno di transizione, i ragazzi lo sanno. Per quattro giornate abbiamo rinunciato alla coppia difensiva centrale e i ragazzi che li hanno sostituiti hanno fatto molto bene, nonostante alcuni di loro giocassero fuori ruolo. I difetti alla lunga vengono fuori, ma sono molto contento di quello che hanno fatto vedere in campo. Con la Dolomiti Bellunesi rientra il capitano. Noi siamo sempre alla ricerca dello sviluppo dei nostri principi di gioco dentro le partite. Ci mancano pochi punti per la salvezza matematica e poi ci manca molto poco per arrivare tra le prime cinque in graduatoria. Il campionato ha detto che ce la possiamo fare, ci sono ancora tante gare. Domani non si decide nulla, ma dobbiamo proseguire al meglio il nostro percorso."