Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) «Luparense in forma, saranno decisivi gli episodi»

Mister Masitto sorride, perché in fondo, nel pre partita, lui l'aveva già detto: «Vogliamo migliorare il percorso dello scorso anno, ergo dopo aver raggiunto il quarto posto, dobbiamo passare il turno». Ora, che l'impresa del Bettinazzi di Adria è realtà, è tempo di tuffarsi nella finale playoff contro la Luparense. Un derby da tripla, ma che non toglie serenità al tecnico biancorosso.

«Gara difficile e importante. Siamo stati bravi a livello nervoso e faccio i complimenti ai miei ragazzi. Sono soddisfatto per tanti aspetti della gara, al tempo stesso mi dispiace che a fine partita ci sia stato un po' di parapiglia e abbiamo Farabegoli espulso per la finale. Cercheremo di preparare la gara con chi abbiamo a disposizione. Abbiamo giocato in un campo molto grande, organizzando la gara con una filosofia diversa dal solito. Siamo stati intelligente ed ora prepariamo la finale con la Luparense in serenità. Giocheremo in casa, dobbiamo prepararci bene, contro una squadra in forma. Gli episodi saranno decisivi».