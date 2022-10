Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Arriviamo da due sconfitte e bisogna rialzare la testa"

La trasferta di Montecchio e il derby casalingo con l'Este hanno portato 0 punti in casa Campodarsego, con annesso testa della classifica ceduta proprio alla squadra di Pagan. Ecco perché per mister Masitto, è il momento di ripartire. Fin dalla trasferta di domenica contro la Dolomiti Bellunesi, una delle delusioni di questo avvio di campionato in Serie D girone C:

"È un momento difficile in termini di risultati. Contro l'Este, rispetto al Montecchio, non c'è stata una buona prestazione. Testa bassa e pedalare. Ritroviamo la prestazione e di conseguenza torneranno i risultati. Contro il Montecchio potevamo portare a casa la partita, ma in linea di massima le avversarie iniziano a conoscerci e noi dobbiamo avere un piano B, C, D per cambiare e vincere le partite. Abbiamo lavorato sulla mentalità, portando avanti i nostri principi. I ragazzi devono ragionare collettivamente. Forse qualcuno, in queste gare si è lasciato andare ad individualismi. Con la Dolomiti Bellunesi sarà difficile, sono una squadra importante. Sono in crescita e noi ci presentiamo con grande umiltà al loro cospetto. Arriviamo da due sconfitte e bisogna rialzare la testa. Dobbiamo fare le cose con calma. Mi aspetto voglia di rivalsa dopo queste ultime due gare."