Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Dobbiamo stare sul pezzo"

Tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani contro l'Union Clodiense, valevole per la 21°giornata del campionato di Serie D girone C. Al Gabbiano calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego che ritrova Colombi, ma deve ancora fare a meno di Buratto.

"Dobbiamo alzare l'asticella contro l'Union Clodiense. È una bella partita e sono contenti i ragazzi di disputare appuntamenti simili. La quota salvezza si alza sempre di più, quindi dobbiamo sempre stare sul pezzo. Domenica scorsa ho avuto le risposte che volevo. I ragazzi erano stati i primi a restarci male post San Martino Speme. Bisogna solo lavorare e per fortuna arrivano partite contro squadre così blasonati. Immagino saranno molto stimolati e credo vogliano confrontarsi contro squadre così strutturate. Abbiamo lavorato tutta la settimana al meglio. Puntiamo sul collettivo e giochiamo in casa. Dobbiamo puntare sui nostri principi e poi abbiamo tanta gioventù, quindi siamo imprevedibili e spensierati. L'Union Clodiense è forte e si stanno giocando la testa della classifica con l'Arzignano. Dobbiamo stare attenti, perché ogni minimo errore lo possiamo pagare con loro. La squadra sta bene e ci arriva al meglio. Oggettivamente abbiamo riempito la squadra di giovani, riempiendo anche con gli Juniores. C'è bisogno di fare un percorso più lungo, ma sanno quello che c'è da fare in campo. Dove si può decidere la partita? Gli episodi. Loro hanno giocatori che possono risolvere la partita con un colpo, ma anche noi ne abbiamo. Spero di cuore sia una bella partita domani."