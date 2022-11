Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "L'espulsione ci ha danneggiato"

Un pareggio da non buttare via, quello conquistato dal Campodarsego nel big match della 12°giornata contro la capolista Union Clodiense. Eppure, qualche rimpianto, c'è, come riconosce il tecnico dei padovani Cristiano Masitto. Queste le sue dichiarazioni:

"C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi per lo spirito che hanno messo sul terreno di gioco. Abbiamo dimostrato di esserci e questa è una cosa importante. Dopo lo svantaggio iniziale siamo stati bravi ad andare a riprendere subito la partita, nel secondo tempo con l’uomo in meno abbiamo fatto un po’più di fatica ma sono comunque contento per il punto che siamo riusciti a guadagnare. Dispiace per le due occasioni che abbiamo avuto nella ripresa, visto che bastava fare gol su una delle due, ma l’Union Clodiense è una squadra tosta ed è andata così. Io non mi lamento mai degli arbitri ma l’espulsione di Alluci ad inizio secondo tempo è stata una cosa che ci ha un po’ danneggiato e che ha anche danneggiato lo spettacolo della partita. È un campionato anomalo ma allo stesso tempo avvincente, in tutti i campi bisogna avere personalità per cercare di fare risultato. La cosa che mi affascina di più è vedere corazzate che hanno speso tantissimi soldi giocarsela alla pari con squadre un po’meno attrezzate sulla carta."