Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Diamo una risposta da grande squadra"

Aria di riscatto in casa Campodarsego dopo la sconfitta - la seconda del girone di ritorno - contro il Portogruaro. C'è una zona playoff da difendere, ma anche un'identità da ritrovare. Lo riconosce anche mister Masitto, alla vigilia della gara casalinga contro il Montebelluna alla vigilia della 32°giornata.

"Dobbiamo darci una risposta convincente. A tutti i livelli: tecnicamente, caratterialmente, emotivamente. Ci siamo rimasti male dopo la gara contro il Portogruaro. Sei-sette undicesimi che hanno giocato dall'inizio forse hanno sottovalutato incosciamente la gara contro i veneziani, ma nella nostra situazione, con l'obiettivo playoff che vogliamo raggiungere, non ce lo possiamo più permettere. I ragazzi l'hanno capito, spero non si ripeta. Abbiamo ripensato alla gara con il Portogruaro, analizzando gli errori fatti. Mancano tre gare, sono tre finali, se vogliamo migliorare la classifica dell'anno scorso dobbiamo ripartire già dalla gara contro il Montebelluna. Tutto dipende da noi. Dobbiamo tornare ad essere compatti e coesi. Non guardo gli altri, mi interessa che i miei giocatori scendano in campo con i nostri principi. Serve una vittoria contro il Montebelluna per inaffiare il desiderio playoff".