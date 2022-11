Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Vogliamo riscattare la gara dello scorso anno"

Dopo il positivo pareggio - con rimpianti - al Gabbiano contro la capolista Union Clodiense, per il Campodarsego è tempo di derby. Al Gianni Casée di San Martino di Lupari c'è la Luparense che attende con grande voglia questo derby dell'Alta Padovana. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, Cristiano Masitto, alla vigilia della gara con gli uomini di Zironelli:

"Il derby contro la Luparense è sempre una bella partita. Sarà una tappa affascinante del nostro campionato. Siamo un gruppo che ha fame e che sa come deve lavorare. Ben vengano partite del genere, perché ci aiutano a crescere e ci fanno capire cosa possiamo fare in questo campionato. Con la Luparense non è mai una gare come tutte le altre. Tatticamente, tecnicamente e mentalmente sappiamo cosa dobbiamo fare, per riscattare la sconfitta dell'anno scorso al Casée.

Gli ultimi due pareggi hanno significati diversi. Contro il Cjarlins ci è dispiaciuto prendere gol a 15 minuti dalla fine, mentre contro l'Union Clodiense abbiamo raggiunto un buon risultato in 10 uomini. Queste ultime gare ci stanno mettendo alla prova e spero che domani sia una gara che ci possa dire molto del nostro futuro.

Cerchiamo di andare al Casée per vincere. Con i nostri principi e con le nostre idee. Se non riusciamo a vincere, è importante non perdere. La Luparense è partita per vincere il campionato, con un grande allenatore come Zironelli. Hanno tutte le caratteristiche per battere chiunque. La gara si deciderà sugli episodi. Quando c'è equilibrio, le gara vanno in questa direzione. Siamo due squadre con delle idee di calcio differenti, ma interessanti per il pubblico."