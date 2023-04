Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Pensiamo a noi stessi per raggiungere i playoff"

Tenere la guardia altissima e raggiungere i playoff il prima possibile. Sono questi i diktat di mister Masitto del Campodarsego alla vigilia dell'ultima trasferta di campionato sul terreno del Villafranca Veronese. Gara non facile, a dispetto della classifica: i veronesi nelle ultime sette partite hanno raccolto la bellezza di 12 punti, mentre il Campodarsego 14. Domani, per i biancorossi, in piena zona playoff e appaiati all’Este, ma inseguiti a ruota da Luparense e Virtus Bolzano, è una partita da non fallire. Ecco le dichiarazioni del tecnico, alla vigilia del match.

«La gara con il Montebelluna è già in archivio. Le vittorie ci devono rafforzare, ma non ci dobbiamo rilassare. La gara con il Villafranca Veronese è fondamentale e difficile. Dobbiamo essere molto concentrati e fare bene le cose che sappiamo fare. Quando lo facciamo, le nostre chance di vittoria aumentano. Mi aspetto un avversario tosto e combattivo. All'andata ci diedero filo da torcere. Nel girone di ritorno è un altro campionato, a maggiore ragione a 180' dalla fine. Gli episodi, la condizione psico-fisica di alcuni giocatori faranno la differenza. Serviranno unità e compatezza per vincere. Pensiamo a noi stessi per raggiungere i playoff. Tutto dipende da noi. Terzo posto? Dobbiamo andare in campo portando idee e principi, avendo sempre voglia di migliorare. I ragazzi hanno capito. Serve fare bene domani e poi alla fine tireremo i conti».