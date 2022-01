Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Voglio che i ragazzi continuino a spingere"

Tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani contro l'Este, valevole per la 18°giornata del campionato di Serie D girone C. Al Nuovo Comunale di Este calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a fare bottino pieno dopo la trasferta vincente contro il Cattolica:

"Arriviamo da una bella e difficile vittoria a Cattolica. Ora si torna in campo in una gara importante contro l'Este, che ha cambiato molto ed ha una mentalità completamente diversa rispetto all'andata. Speriamo di stare bene con la testa, che è la cosa che mi preme di più. Ci sono sempre delle incognite quando si riparte da tanto tempo. Qualche scoria c'è, e contro il Cattolica abbiamo fatto una bella vittoria. Dobbiamo ripartire dagli ultimi dieci minuti in Romagna, dove non abbiamo consolidato il risultato, abbiamo sofferto troppo e dobbiamo, al contrario, aumentare le conoscenze. Inizia il girone di ritorno, gare differenti, dobbiamo dare qualcosa di più rispetto l'andata. L'Este è sempre difficile da affrontare. Tutte le gare sono difficili, soprattutto al ritorno. Inizia un nuovo campionato. Insidie? La pancia piena. Voglio che i ragazzi continuino a spingere. Abbiamo giovani, non abituati a stare in alto. La difficoltà è tenerli sul pezzo e sotto pressione. Devono ambire a voler fare le cose per bene e giocare ogni gare di questo girone di ritorno come se fosse una finale. Ne hanno i mezzi. Domani mi aspetto una lettura della partita continua. Ci vorrà compattezza e gioco collettivo, non dobbiamo mollare. Il bilancio è positivo. Siamo contenti, inaspettato, perché la squadra è nuova, ma cammin facendo ci siamo accorti che qualcosa di buono si poteva fare. Ora arriva il difficile. Per fare altri 29 punti nel girone di ritorno, o anche di più, bisogna sbagliare pochissimo durante la settimana. Spero siano sempre affamati di vittorie come ora."