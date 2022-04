Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Ripartiamo arrabbiati dopo il Mestre"

Un Mister Masitto arrabbiato e voglioso di rivalsa disegna la gara di domani in casa del Cjarlins Muzane per la 29°giornata di campionato. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro i friulani:

"Ripartiamo incazzati e tanto arrabbiati dopo la gara con il Mestre. Testa bassa, si lavora e si pedala. Per fortuna giochiamo subito contro il Cjarlins Muzane. Con il Mestre nei primi 20-25 minuti abbastanza bene, con la voglia di spingersi in avanti e fare bene. Dopo il gol subito ci siamo sciolti, cosa che non deve accadere. Soprattutto quando c'è la gara in cui bisogna fare il salto. In questo senso dobbiamo fare uno switch in avanti. Domani mi aspetto compattezza. Nelle vittorie, come nelle sconfitte. Siamo a due punti dal Caldiero e domani giochiamo contro una squadra che ci darà filo da torcere. Come minimo dovremo essere alla pari con loro dal punto di vista del temperamento. Non mi è piaciuta la squadra dopo la prima fase. Noi dobbiamo cercare sempre il gioco palla a terra e dobbiamo tornare così. Sarà molto combattuta contro il Cjarlins Muzane, mi aspetto delle scintille. La squadra a livello mentale spero ci arrivi molto arrabbiata alla gara con il Cjarlins Muzane."