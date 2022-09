Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Dobbiamo continuare su questa strada"

La testa della classifica condita da due clean sheet che fanno la felicità di Masitto del suo staff. Con questi numeri il Campodarsego si preparara alla sfida di domani contro il Virtus Bolzano, terza giornata del girone C di Serie D. Appuntamento alle 15:00 al Montagna di Albignasego, stante l'indisponibilità del Gabbiano. Gli uomini di Masitto arrivano da due affermazioni in cui hanno messo in mostra un calcio pragmatico e diretto. Discorso diverso per il Virtus Bolzano, dominante sul Montecchio alla prima, meno contro il Cartigliano, battuto proprio dal Campodarsego nell'ouverture stagionale. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Campodarsego, Cristiano Masitto, alla vigilia del match.

"Siamo partite bene in campionato, anche se le due vittorie raggiunte sono state sofferte. Mi piace, perché abbiamo saputo stringere i denti quando c'era bisogno. Dobbiamo continuare su questa strada. Con il Virtus Bolzano sarà una gara insidiosa e difficile, con il campo pesante. Dovremo essere bravi a resettare le due affermazioni precedenti, mantenendo le nostre certezze. Stare dentro la partita sarà fondamentale, cercando di fare le cose al momento giusto. Essere camaleontici è fondamentale, perché in una partita, come dico sempre, ci sono più partite, cercando sempre il risultato massimo. Settimana scorsa abbiamo sofferto nella ripresa perché abbiamo pensato che la gara fosse archiviata e facile. Ne abbiamo parlato durante la settimana e sono consapevole che dobbiamo migliorare l'approccio alla gara e a determinate situazioni. Con i cinque cambi si possono modificare le partite, nel bene e nel male. Forse domenica scorsa siamo andati più verso la seconda direzione, anche se il mio intento era migliorare la qualità del match. Stiamo lavorando sulla compattezza di squadra e sulla diminuizione del rischio. Vogliamo giocare a calcio bene e anche se risultiamo meno bello, dobbiamo giocare in maniera utile. Il campo mi interessa poco, dobbiamo vincere ovunque. Bisogna adattarsi in fretta, non voglio alibi."