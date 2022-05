Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "C'è da pedalare tanto ancora"

Dieci punti nelle ultime quattro partite e un quinto posto matematicamente conquistato per l'accesso ai playoff. La gara con il Cattolica per il Campodarsego di mister Masitto, un'ultima vetrina prima della post season. Di seguito tutte le parole del tecnico dei biancorossi alla vigilia del match con i romagnoli:

"Il raggiungimento dei playoff ha un grande siginificato per me, perché la seconda volta che accade. Nella prima occasione siamo arrivati terzi, questa volta quinti. Credo questo playoff stavolta abbia un significato maggiore perché la rosa è composta da ragazzi molto giovani. Il gruppo ha fatto la differenza, questo è quello che conta. Questo gruppo ha fatto meno di quanto poteva fare. Ci siamo accorti subito di avere a disposizione dei giocatori di qualità e credo che tre o quattro partite in casa, contro squadre inferiori a noi, le abbiamo sbagliate. Ergo, i punti in classifica potevano essere qualcosina in più e la squadra poteva fare di più. Domani abbiamo dei diffidati che riposeranno e il resto della squadra deve scendere in campo con la testa giusta. Mi porterò con me alcuni giovani interessanti, pronti al debutto. Contro il Cattolica non dobbiamo sbagliare nulla, perché questa gara traina poi anche quella di playoff. Bisogna prepararci bene mentalmente, vincere aiuta a vincere. Al Gabbiano domani sarà una bella festa, assieme alle squadre giovanili che hanno disputato dei campionato di vertice in tutte le categorie. Poi dobbiamo mettere la testa alla gara con il Cattolica. C'è tanto da pedalare ancora."