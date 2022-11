Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Con il Levico Terme dipende tutto da noi"

Mantra della settimana dalle parti del Gabbiano: tornare a fare i tre punti. La sconfitta con il Caldiero brucia ancora in casa Campodarsego. Lo si evince dalle dichiarazioni pre Levico Terme di mister Masitto. Ecco le parole del tecnico biancorosso:

"In tutte le fasi della partita dobbiamo maturare, da squadra più esperta. Ogni partita ha le sue difficoltà e dobbiamo imparare a leggerle al meglio. Il Levico Terme sta bene. Sono una squadra giovane e di corsa, difficile da affrontare. Le insidie ci sono, ma tutto dipende da noi e da come approcciamo la gara a livello mentale. Dobbiamo avere la fame e la voglia di vincere. Con il Levico Terme dipende tutto da noi. Il Campodarsego deve reagire, ma con calma e analizzando seriamente gli errori. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere: fare un buon campionato e migliorare la classifica dell'anno scorso. Mi aspetto una reazione rabbiosa, perché non meritavamo di perdere contro il Caldiero. Sono dispiaciuto di non essere in panchina domani (squalificato ndr), ma la squadra è in buone mani. Domani servirà grande concentrazione."