Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Abbiamo il destino nelle nostre mani"

Una partita per decidere la stagione. A 90' dal termine della stagione regolare, la corsa ai playoff è più aperta che mai: dietro al Legnago già promosso, ci sono sei squadre racchiuse in cinque punti, a giocarsi le quattro posizioni disponibili negli spareggi del post-campionato. Il Campodarsego alle 15.00 di domani attende l’Adriese al “Gabbiano” per il big match dell'ultima gioranta. La squadra di Masitto, reduce da due vittorie è padrone del suo destino: vincendo l’ultima gara, e sperando in un risultato favorevole nell’altro scontro diretto Este-Union Clodiense, potrebbe addirittura chiudere al secondo posto della classifica, mentre in caso contrario potrebbe addirittura rischiare di ritrovarsi scavalcato e fuori dai playoff. Tutto o niente, nella migliore tradizione Campodarsego. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, Cristiano Masitto, alla vigilia dell’ultima, decisiva gara stagionale.

"Contro l'Adriese è una partita secca. Dentro o fuori, c'è poco da aggiungere. L'abbiamo preparata bene, siamo in un buon momento e dobbiamo completare l'opera. Sarà una gara affascinante per come è stato il campionato. In nessun girone della D la capolista ha così pochi punti come il Legnago. Significa che c'è stato grande equilibrio, tutte le squadre potevano vincere contro chiunque. L'Adriese è dentro ai playoff, ma lotterà. Abbiamo il destino nelle nostre mani. Mi aspetto una gara palpitante. Dobbiamo centrare l'obiettivo playoff e speriamo di imparare molto. Siamo felici di giocare gare simili. Servirà serenità, consapevolezza e tranquillità contro l'Adriese. In una gara secca gli episodi saranno decisivi, lo sappiamo. La differenza verrà fatta dai dettagli. Negli ultimi due anni abbiamo cercato sempre di imporrre il gioco e voglio che continuiamo a farlo anche in un match così importante".