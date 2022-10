Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora"

Tanta delusione in casa Campodarsego. Oltre alla perdita della testa della classifica, c'è anche la prima sconfitta stagionale in campionato per gli uomini del tecnico Masitto. Proprio l'allenatore biancorossa nel post partita tratteggia così il derby odierno contro l'Este:

"Questa partita deve essere una lezione per i ragazzi. Abbiamo fatto poco per vincere e quando siamo poco determinati negli ultimi metri, diventiamo leggibili. Serve più concretezza e meno ingenuità, come in occasione dell'azione del rigore. Nella ripresa c'è stata una reazione importante e abbiamo finito la gara con tanti giovani che volevano il pareggio ad ogni costo. Dobbiamo lavorare tanto. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, molto dei quali si stanno ancora conoscendo tra loro. Ci stiamo amalgamando e miglioreremo. Dobbiamo finalizzare qualche cosa in più, perchè è da inizio campionato che giochiamo bene, ma non riusciamo a concretizzare di più. L'Este oggi è stato concreto e bravo, mentre noi siamo stati ingenui e dobbiamo cambiare, perché quando non si può vincere, fare punti diventa importante."