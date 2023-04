Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla gara"

Più che deluso, mister Masitto nel post gara contro il Portogruaro è proprio arrabbiato. Una sconfitta, quella in terra veneziana, inaccettabile per come è maturata, ma meritata per quanto visto sul campo. «È stata una brutta partita. Ci siamo presentati male e devo fare i complimenti al Portogruaro per la vittoria», riconosce amaramente uno scuro in volto Cristiano Masitto. «Loro hanno avuto molta più fame. Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla gara. Eravamo in un buon trend e dispiace perché è la seconda sconfitta in questo girone di ritorno. Non c'è niente da salvare. Questa era una gara determinante nel nostro percorso. Purtroppo ci capita di sbagliare la partita quando l'asticella si alza. Abbiamo subito un gol in ripartenza, sono errori che fanno capire la superficialità con cui siamo scesi in campo».

Unica buona notizia del week end è il mantenimento della zona playoff, seppure con sempre meno margine sulle inseguitrici, Virtus Bolzano e Campodarsego su tutte. «C'è da lavorare duro in questa settimana», sottolinea il regista Matteo Alluci. «Mancano tre partite, dobbiamo dare il meglio per portare a casa i tre punti domenica contro il Montebelluna».