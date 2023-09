Mister Masitto: «Mi aspetto un Campodarsego bello avvelenato»

Finalmente si comincia a fare sul serio. La Serie D girone C è alle porte e domenica si inizia a giocare per i tre punti. Il primo impegno in campionato del Campodarsego, vincitore dei playoff 2023, è contro una neo-promossa, il Mori Santo Stefano del giovane tecnico Mirko Colpo. La compagine trentina in Coppa Italia, nonostante l'eliminazione patitta contro una delle più serie candidate a giocarsi le posizioni di vertice del campionato come il Montecchio Maggiore, ha fatto vedere situazioni di gioco decisamente interessanti. Guardia alta per mister Masitto, condottiero del Campo, giunto al suo terzo anno di lavoro al Gabbiano. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia: «Siamo contenti di partire, non vedevamo l’ora. Abbiamo lavorato tanto e bene, quindi speriamo di vedere i ragazzi belli carichi come li abbiamo visti in allenamento. C’è tanta curiosità, come all’inizio di ogni campionato. Siamo una squadra nuova e in crescita, ma stiamo bruciando le tappe, i ragazzi sono bravi. Contro il Mori Santo Stefano ci sono i tre punti in palio, bisogna essere sempre sul pezzo, sempre dentro la partita. Ora iniziamo a testare i ragazzi nelle partire che contano». Il Campodarsego arriva tuttavia da un confortante successo nel primo turno di Coppa Italia contro la temibile Adriese. «Abbiamo fatto bene con tanti ragazzi giovani. Ho un gruppo interessante, bisogna lavorare e bisognerà farlo durante il campionato che è la cosa prioritaria. Dobbiamo vedere questi ragazzi all’opera nelle emozioni negative, come le chiamo io. Dentro ad una partita ci sono tante gare, con delle situazioni negative e positive. Sono curioso di vedere come si comportano questi ragazzi nelle difficoltà. Questo è un aspetto che ci manca. La partita con l’Adriese l’abbiamo affrontata bene, però bisogna dare continuità». Contro i trentini del Mori Santo Stefano sarà il primo “giorno di scuola” per il Campodarsego. «Partita difficile come tutte. Siamo in serie D e gli avversari vorranno fare molto bene in quella che per loro è una categoria nuova. Servirà compatezza, consapevoli che ora, ovviamente, le squadre non sono ancora messe bene, non sono ancora al massimo. Noi abbiamo una squadra nuova, ma abbiamo delle idee, un modo di lavorare che ci deve fare andare in campo belli avvelenati». Sarà un campionato in cui il Campodarsego cerca conferme. «Sarà un campionato affascinante per le squadre che ci sono e le formazioni blasonate arrivate dall’Eccellenza. Dalla mia squadra mi aspetto una crescita costante giorno dopo giorno per far vedere agli altri cosa siamo in grado di fare”.