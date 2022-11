Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "I ragazzi sanno cosa serve contro l'Union Clodiense"

Il pareggio in casa del Cjarlins Muzane è acqua passata. Domani alle 14:30 contro l'Union Clodiense è in ballo la vetta, al momento distante solo 3 punti per il Campodarsego. Contro un altro grande ex come mister Andreucci, i biancorossi cercheranno l'impresa al Gabbiano. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, Cristiano Masitto, alla vigilia della gara con i clodiensi:

"Questa è una gara importante, di cartello e siamo felici di misurarci contro avversari come la Clodiense. I ragazzi sanno cosa serve in sfide simili. Ne abbiamo parlato in spogliatoio, ora è solo da mettere tutto in campo. La fame personale del singolo deve diventare collettiva sul campo. Abbiamo lavorato serenamente e bene questa settimana. Mi piace che i miei abbiano messo parecchia attenzione ai particolari. Per noi non è facile stare li davanti, ma vedo i ragazzi con un atteggiamento positivo. L'Union Clodiense è forte ed è mentalizzata per vincere. È una società blasonata e costruita per vincere. Sono i favoriti del girone. Noi dobbiamo fare una prestazione propositiva, cercando di portare il nostro messaggio in campo. Sappiamo che ci sono gli avversari, ma dobbiamo avere piano b e c per fare punti. Abbiamo un gruppo sufficiente per affrontare questa partita."