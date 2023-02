Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Derby affascinante, Este avversario forte"

Il derby della rivincita e del riscatto. Con questo spirito il tecnico del Campodarsego, Cristiano Masitto, delinea la sfida di domani contro l'Este, alle 14:30 al Nuovo Comunale. All'andata una rigore di Menato aveva permesso agli uomini di Pagan di espugnare il Gabbiano, dando il via all'altalena di risultati in casa biancorossa. Queste le dichiarazioni di mister Masitto alla vigilia del Derby:

"Il derby? Una gara bella e difficile, che chiunque vuole giocare. Credo tutti vogliano fare una sfida seria ed importante. L'Este merita la classifica che ha. Sono partiti bene, hanno trovato gli innesti giusti in un gruppo già tosto e importante. Sono allenati molto bene da Pagan e stanno cavalcando l'onda. Dovremo stare molto attenti. Servirà attenzione e mettere in campo i nostri principi di gioco. Contro l'Este metteremo in campo il lavoro della settimana.

Stiamo crescendo, seppure nelle difficoltà con gli under. Ci mancano i doppi ruoli in questo particolare frangente, ma tutti danno il massimo. Nel girone di ritorno è un altro campionato, ma i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Domani farà la differenza la fame. Voglia di vincere e sacrificio non devono mai venire meno. Se vogliamo arrivare in zona playoff dobbiamo avere la motivazione giusta. La classifica che abbiamo è giusta, ma ora dobbiamo avere la determinazione giusta per cercare di vincere tutte le partite."