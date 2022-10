Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Si alza l’asticella contro l'Este"

Il Campodarsego capolista ritorna in campo dopo la sconfitta rocambolesca di Montecchio. Avversario di giornata l'Este di mister Pagan, per un derby di alta classifica da cuori forti. Il tecnico Masitto lo sa bene e disegna così la sfida di domani al Gabbiano:

"Contro l'Este sarà una bella partita, anche se difficile, un po' come tutte in questo campionato. L'Este sta bene e siamo felici di giocare questo derby, non vediamo l'ora di scendere in campo. Credo loro siano una buona società e trovano sempre tanti talenti. Quest'anno hanno roster importante, che può vincere con chiunque. Siamo sereni e abbiamo valutato gli errori fatti in queste gare. Siamo in crescita e felici del percorso che stiamo portando avanti. Si sta alzano l'asticella, ma quello che conta è arrivare in alto a fine campionato. La prima sconfitta ci ha insegnato a lavorare fino in fondo per 95 minuti. Mai dare nulla per scontato. Aggiungo che qualche cambio non ha dato quanto speravo, ma stiamo vedendo in generale risultati strani anche negli altri campi. Ci vorranno altre 4-5 gare per delineare la forza delle varie contendenti. Domani dobbiamo essere spensierati e sereni. Faremo di tutto di vincere, è importante muovere la classifica ogni domenica."