Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Li abbiamo cercati, ora tutto è possibile"

Da domani si fa ancora più sul serio, perché per il Campodarsego di mister Masitto scattano i playoff. I biancorossi ci arrivano dopo aver conquistato ben 13 punti nelle ultime cinque gare stagionali. Avversario di giornata l'Union Clodiense del grande ex, coach Andreucci. Sarà una sfida dai due volti: da un lato la voglia di riscatto della squadra dell’ex Andreucci, che domenica scorsa ha perso al 90′, contro l’Arzignano, la promozione in serie C nell’ultimissimo atto della regular season. Dall’altro, la voglia di stupire, senza pensieri, del Campodarsego, che dopo il quinto posto in campionato le proverà tutte, con tutte le armi a disposizione, per passare il turno. La semifinale si svolge al Ballarin di Chioggia a partire dalle ore 16:00. Di seguito tutte le parole del tecnico dei biancorossi alla vigilia del match con i clodiensi:

"Le sensazioni sono buone e belle. Abbiamo cercato con vigore i playoff durante l'anno. Siamo contenti e sappiamo che è una gara tosta. Della Clodiense temo tutto. Sono partite secche e va al di fuori di ogni situazione. La farà propria chi avrà più motivazioni e gli episodi dalla propria parte. Dobbiamo divertirci, perché ci arriviamo bene. Coroniamo quest'anno al meglio, ognuno mettendoci il suo. Ci arriviamo motivati e felici. Siamo giovani d'età e di esperienze positive. Siamo tesi e spero si godano il momento. Queste gare aiutano a crescere. La squadra sta bene e il clima, caldissimo, è buono. Siamo un gruppo, una famiglia. Il presidente ci regala il ritiro, voglio che siamo felici. Il modo di stare in campo sarà fondamentale. Loro arrivano molto arrabbiati. Ci sono due situazioni: o faremo le vittime o saremo coraggiosi e allora lì tutto sarà possibile"