Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Avevamo bisogno di ritrovare il nostro spirito combattivo"

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Union Clodiense, il Campodarsego di mister Masitto si riscatta in campionato all'esordio contro il Cartigliano. Queste le parole del tecnico biancorosso nel post gara:

"Avevamo bisogno di ritrovare il nostro spirito combattivo. Il Cartigliano lavoro molto sull'uomo e noi siamo diversi, più sul versante fioretto, perché ci stiamo ricostruendo sulla falsariga dello scorso anno. Ho chiesto ai ragazzi di snaturarsi, ma la cosa ha pagato. Ho un gruppo a disposizione molto variegato come caratteristiche. Devo essere bravo io a trovare le soluzioni ideali di volta in volta. Siamo contenti della vittoria, perché sappiamo come intepretvano la gara i vicentini, con continui cambi gioco, con gran ritmo e fisicità. Questa volta non abbiamo fatto come nel primo tempo contro l'Union Clodiense, quindi tanto possesso e poco efficaci in avanti, ma abbiamo scelto di andare uomo su uomo sui nostri rivali, anche a costo di fare scelte forti, vedi il cambio di Taiwo dopo 16 minuti dal suo ingresso in campo. Lui in campo aperto è una scheggia, in allenamento fa ammattire tutti, ma oggi era timoroso. Al quarto-quinto pallone un po' così, ho deciso di sostituirlo. Con i 5 cambi abbiamo la fortuna di poter sempre apportare cambiamenti a gara in corso per migliorare. A livello fisico abbiamo lavorato bene, ma in precampionato abbiamo fatto poche amichevoli. Mi piace vedere come i ragazzi interpretano le partite sulle difficoltà del match in questione. Con i giovani bisogna subito educarli calcisticamente. Esempio? Oggi Cupani doveva partire titolare, ma nel riscaldamento non è stato all'altezza dell'importanza della partita e l'ho levato prima dell'inizio. Sono segnali che lui deve ricevere quando fa così e che ricevono tutti i giocatori se fanno come lui. In una gara che si prospetta una battaglia, si fa la battaglia anche in riscaldamento. Sono convinto che da questa esperienza riceverà insegnamenti importanti e curerà in maniera maniacale ancora di più i dettagli. Io non regalo niente a nessuno, perché nella mia carriera non mi hanno mai regalato nulla. Forse a lui qualche volta è successo, ma è un 2004, e qui bisogna meritarsi tutto sul campo. Ho messo Prevedello, un 2004, che ha interpretato bene la partita. Orlandi e Diarrassouba hanno meno di una settimana di lavoro con noi ed hanno fatto bene. Ho forzato per metterli in campo, ma sentivo che avrebbero fatto la loro parte. Con il Torviscosa ci pensiamo da martedì. Sarà una gara difficile e tosta, come tutte in Serie D. Dobbiamo essere pronti a tutto. Con elasticità e con le nostre caratteristiche. Dobbiamo aumentare qualità di palleggio e la cattiveria sottoporta."