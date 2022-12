Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Stiamo cambiando pelle con il mercato"

Manca poco e finisce il girone d'andata. Nella terz’ultima gara di questa prima parte di stagione i biancorossi vanno a fare visita al Montebelluna. I trevigiani, ultimi in classifica, hanno enorme bisogno di punti per rimettere in sesto la situazione. Dal canto suo il Campodarsego, reduce dal pareggio interno contro il Portogruaro, approda al "San Virgilio" con l'entusiasmo dei nuovi arrivati Rivi e Vitetta e la carica dei giovani Prevedello e Cupani, convocati dalla Rappresentativa D per uno stage i prossimi 13-14 dicembre. Ecco le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore biancorosso, Cristiano Masitto, tra le altre cose ex della sfida:

"La squadra è in un buon momento. In queste ultimo 4 gare abbiamo affrontato squadre molto difficili. Pareggiare con il Portogruaro la scorsa settimana è stato positivo, perché abbiamo rischiato di perdere, con i ragazzi usciti mentalmente nella ripresa. Stiamo cambiando pelle con il mercato, continuiamo a lavorare con entusiasmo. Le prestazioni non sono mai mancate e questo è confortante per i ragazzi. Contro il Montebelluna sarà complicata e difficilissima. Loro devono salvarsi e noi dobbiamo stare dentro la partita. Senza frenesia, cercando di mettere in campo i nostri principi di gioco. Cercare la vittoria attraverso le nostre idee è sempre una buona cosa, ma dobbiamo diminuire i rischi e gli errori collettivi per portare sempre a casa punti. Mercato? Sono molto contento. Abbiamo bisogno di un certo tipo giocatori e con la coppia Rivi-Buongiorno ci stiamo lavorando."