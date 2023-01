Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Felice della reazione vista a Cartigliano"

Per la prima gara casalinga del 2023, il Campodarsego domenica alle 14.30 accoglie la visita della penultima in classifica il Torviscosa. I padovani continuano a veleggiare in zona playoff, con 26 punti, esattamente come le altre due padovane del girone Este e Luparense, mentre i friulani sono impantanati nei bassifondi della classifica.

Obiettivio della sfida del Gabbiano per il Campodarsego è tornare a fare i tre punti, raccolti in una sola occasione nelle ultime otto partite. Ecco le dichiarazioni del tecnico, Cristiano Masitto, alla vigilia del match.

"Il pareggio contro il Cartigliano è stato voluto e cercato con tutte le nostre forze, ci deve dare grande slancio mentale. Sull'approccio iniziale ci lavoriamo sempre. Mancano sempre meno partite, quindi serve iniziare le gare in modo energico e forte. Stiamo cambiando pelle, non dobbiamo rischiare e abbiamo lavorato proprio su questi aspetti. Pensiamo ad una gara alla volta. Noi siamo artefici del nostro destino. Possiamo fare bene con chiunque e l'atteggiamento fa la differenza. Non ci sono partite semplici, in particolare quando affrontiamo gare con avversarie indietro in classifica alla ricerca di punti. Il Cartigliano è il passato, ma sono felice dello spirito visto nel vicentino. Con una settimana in più di lavoro abbiamo analizzato gli errori, poi sta a noi mettere in campo le nostre idee. Domani bisogna fare gol e avere una grandissima attenzione nella fase difensiva.