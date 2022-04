Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Niente frenesia, serve qualità”

La doppia vittoria consecutiva in quattro giorni lasciano a Mister Masitto grande voglia di confermarsi con i suoi ragazzi terribili. C'è un quinto posto da difendere domani in casa contro il Levico Terme, per la 29°giornata di campionato. Di seguito tutte le parole del tecnico del Campodarsego alla vigilia del match contro i termali:

"Bisogna saper passare anche dai momenti difficile, per fare due vittoria di fila belle ed importanti. La squadra cerca sempre il risultato, senza ragionare sul periodo, con coraggio e senza niente da perdere. La mentalità e la qualità faranno la differenza. Con i primi caldi e quindi ritmi meno intensi, deve venire fuori la qualità e la poca frenesia. Serve giocare bene tecnicamente e la voglia, oltre alla determinazione. Mancano tre partite, c'è da restare sereni e fare tesoro degli errori fatti in precedenza. Mi aspetto una gara tosta con il Levico Terme. Sul nostro campo diventano tutte battaglie. Abbiamo un solo obiettivo, cercando il risultato in maniera importante. Serve intelligenza e veemenza con il Levico Terme. Serve grande concentrazione ed essere mentalmente liberi. Serve testa sgombra per fare risultato."