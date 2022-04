Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Voglio vedere una squadra vogliosa di riscatto"

Arriva il giorno del derby. Sabato 23 aprile, in anticipo di un giorno rispetto al calendario previsto, si gioca allo stadio “Gabbiano” il match valido della tredicesima giornata del girone di ritorno, una gara che non ha bisogno di presentazioni: il derby tra Campodarsego e Luparense. Ecco le dichiarazioni di mister Masitto:

"Ci arriviamo scontenti per le due sconfitte consecutive, ma si può dire poco ai ragazzi, perché stanno tirando la carretta da tanto tempo. Siamo contenti di come stiamo interpretando gli allenamenti. Arriviamo sereni a questo derby, provando a replicare sul campo quanto facciamo durante la settimana. C'è stato un calo, soprattutto mentale. Paghiamo errori di concentrazione, vedi il gol subito da rimessa laterale contro il Cjarlins Muzane. Abbiamo dei limiti, ma quando l'atteggiamento è corretto ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Abbiamo bisogno di una buona partita e di una vittoria. Serve ossigeno e certezze. Stiamo lavorando cercando di vincere per raggiungere i playoff. Siamo solo a due punti. Serve una interpretazione forte, non gestiamo mai la partita. Forzando la mano, qualche errore può accadere. Il derby è la gara migliore per ripartire, ci ricordiamo l'andata. Dobbiamo giocare bene e con veemenza. Mi aspetto una gara di risposta rispetto a Cjarlins. Dobbiamo limitare gli errori. Quando l'obiettivo è alto servono voglia e concentrazione per 95 minuti. I nostri ragazzi hanno dimostrato che talvolta abbassano la tensione. Speriamo di non pagarla domani. Abbiamo fatto belle prestazioni, ma raccolto poco. Contro la Luparense sarei felice di giocare malissimo, ma portare a casa dei punti. Domani vedremo un Campodarsego voglioso di riscatto. Stiamo lavorando bene ed essere vicino ai playoff, ci dà benzina per il futuro. Vedere giovani senza la pancia piena, è uno spettacolo."