Serie D, girone C: mister Pagan (Este) "Serve uno step per migliorare"

Manca ancora qualcosa per il definitivo salto di qualità in casa Este. Con questa sensazione mister Pagan si presenta nel post partita ad analizzare il derby contro il Campodarsego, valido per la 23esima giornata di campionato:



"Come si accetta questo risultato? Lo si accetta. Dispiace perché il vantaggio del Campodarsego è arrivato su una nostra ingenuità clamorosa. Dobbiamo ben pensare al banale errore che abbiamo fatto. La partita è stata ben giocata da ambo le parti, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello tattico. A questi livelli, certi errori non si possono fare. Nessuna tragedia, accetiamo il verdetto del campo. Anche il Campodarsego ha fatto errori di natura tecnica, vedi il gol del momentaneo due a uno di Menato, ma è già più accettabile rispetto al nostro. È difficile da capire cosa è successo nella rete di Buongiorno. Dispiace per i ragazzi, perché hanno dato tanto e il pareggio ci poteva stare. Mi sembra di dire le stesse cose post Cartigliano. Forse è il momento di farci qualche domanda, per capire perchè perdiamo questo tipo di partite tirate. Dobbiamo migliorare tecnicamente e tatticamente, senza dubbio, ma soprattutto mentalmente.

Il Campodarsego ci ha dato fastidio, soprattutto con la palla alle spalle dei nostri difensori, ad allungare la linea. Non mi aspettavo una cosa del genere del Campodarsego. Regalare punti dispiace. Per arrivare alla continuità sospirata dobbiamo crescere e maturare. Abbiamo perso una battaglia, ma da domani pensiamo subito alla Virtus Bolzano. Mi spiace molto per il pubblico. Oggi ho visto tanto entusiasmo ed è qualcosa di molto positivo. Ricordo il mio ritorno l'anno scorso eravamo depressi, mentre oggi abbiamo riportato tante persone al Nuovo Comunale. Ora serve lo step successivo. Questa squadra ce l'ha nelle sue corde, quindi dobbiamo lavorare per farlo.

Limitare gli errori banali è il primo passo per avvicinarci a questo step. Noi rispettiamo l'avversario, ma vogliamo sempre vincere. Se perdiamo gare come contro il Caldiero, il Cartigliano o il Campodarsego significa che manca la cura dei particolari. Siamo una squadra giovane, che sta facendo un percorso, lavoriamo su questo aspetto.

La partita di oggi non era semplice contro un Campodarsego molto organizzato. La squadra non è appagata, perché dopo il Cartigliano siamo tornati subito a vincere a Torviscosa. Manca un pizzico di determinazione in più per trovare la continuità nel lungo periodo."